Первый канал снимет фильм с цифровыми аватарами пяти советских актеров

Первый канал начнет весной будущего года съемки фильма о Гражданской войне, главные роли в котором исполнят цифровые аватары советских актеров.

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Предполагается, что съемочный процесс займет год. Об этом в ходе сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст.

По его словам, из семи главных героев — двое современные российские актеры, и пятеро — легендарные советские актеры «в лучшей своей возрастной фазе».

Он отметил, что сейчас идет подбор артистов, одну из ролей может исполнить сербский актер Милош Бикович.