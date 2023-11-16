Первый канал снимет фильм с цифровыми аватарами пяти советских актеров

Первый канал начнет весной будущего года съемки фильма о Гражданской войне, главные роли в котором исполнят цифровые аватары советских актеров.
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Предполагается, что съемочный процесс займет год. Об этом в ходе сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал гендиректор телеканала Константин Эрнст.
По его словам, из семи главных героев — двое современные российские актеры, и пятеро — легендарные советские актеры «в лучшей своей возрастной фазе».
Он отметил, что сейчас идет подбор артистов, одну из ролей может исполнить сербский актер Милош Бикович.
«Для нас сейчас главное найти пять актеров современных, которые будут внутри образов великих советских актеров. Если мы их найдем, то мы пустимся в это путешествие», — цитирует ТАСС гендиректора Первого канала.