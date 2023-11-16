Модель Елена Кулецкая призналась, что потратила более 10 миллионов рублей на строительство дома в Подмосковье

Как и у многих простых людей, Елена борется с проблемами. Ей зачастую приходится заставлять бригаду рабочих все переделывать. Однако Кулецкая отмечает, что у нее нет никаких разногласий с мужем по поводу ремонта. Если она порой хочет поменять что-то, например, плитку в ванне, супруг с ней соглашается.

По словам модели, там не будет бассейна и спортзала. Однако они намерены сделать звукоизоляционную комнату, чтобы ее там можно было играть на барабанах. Также Елена отметила, что хочет сделать гостевые для родных и друзей, которые будут к ним приезжать.

На данный момент она уже потратила больше 10 миллионов рублей на свой дом мечты.

«О, да, значительно больше. Мы же строили дом с нуля, купив участок. Проектировали, рыли котлован. Уже три года как это длится. Мне казалось, что три года - это безумно долго, но по меркам монолитного дома это нормальный срок. Сейчас прицениваешься к кухне, так она уже в районе трех миллионов. А нам ещё отвечают: «А что вы хотели?». Мы бы хотели немножечко поадекватней цену», – поделилась модель.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она добавила, что мебель не собирается везти из Италии, так как стандартные варианты для ее жилья не подойдут. Однако Кулецкая планирует в скором времени уже закончить ремонт, так как у нее появилась мечта. В следующем году супруги будут праздновать десятилетие со дня свадьбы. Этот юбилей блондинка хочет отметить во дворе своего дома, где устроит торжество, пишет «МК».