Дженнифер Энистон призналась, что тяжело переживает смерть Мэттью Перри

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посвятила большой трогательный пост в социальных сетях своему погибшему коллеге Мэттью Перри.

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Он был найден мертвым в ванне собственного дома в Лос-Анджелесе в конце октября. По предварительным данным, у актера произошел сердечный приступ.

Энистон снималась с Перри в культовом сериале «Друзья». Их также связывали дружеские отношения и за пределами съемочной площадки. При этом сам актер признавался, что много лет был тайно влюблен в Дженнифер.

Актриса призналась, что прощание с Мэттью Перри вызвало в ней бурю эмоций, которые она никогда раньше не испытывала.

«Он был частью наших ДНК… Последние недели я постоянно перечитывала нашу переписку. Смеялась и плакала, а потом снова смеялась. Я сохраню ее навсегда. Мэтти, я тебя очень люблю, и я знаю, что сейчас ты обрёл покой и избавился от боли. Я разговариваю с тобой каждый день», – написала Энистон в своем блоге.