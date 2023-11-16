Деревянко заявил, что был одурачен партнерами по криптобизнесу и подал на них в суд

Знаменитый актер Павел Деревянко неожиданно засветился в истории, связанной с мошенническими действиями. 38-летний директор полиграфической фирмы Сергей Николенко подал гражданский иск на артиста, а потом инициировал доследственную проверку.

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По словам бизнесмена, он заключил с Павлом Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном договор займа на сумму более одного миллиона рублей, ожидая от этого вложения хорошие дивиденды.

Однако денег он так и не увидел, после отправился писать заявление в органы.

Павел Деревянко теперь заявил, что сам был одурачен партнерами по криптобизнесу и тоже написал заявление в суд. Артист утверждает, что является потерпевшим, а вовсе не мошенником.