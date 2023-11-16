Деревянко заявил, что был одурачен партнерами по криптобизнесу и подал на них в суд

Знаменитый актер Павел Деревянко неожиданно засветился в истории, связанной с мошенническими действиями. 38-летний директор полиграфической фирмы Сергей Николенко подал гражданский иск на артиста, а потом инициировал доследственную проверку.
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По словам бизнесмена, он заключил с Павлом Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном договор займа на сумму более одного миллиона рублей, ожидая от этого вложения хорошие дивиденды.
Однако денег он так и не увидел, после отправился писать заявление в органы.
Павел Деревянко теперь заявил, что сам был одурачен партнерами по криптобизнесу и тоже написал заявление в суд. Артист утверждает, что является потерпевшим, а вовсе не мошенником.
«Эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — сказал он «Газете.Ru».