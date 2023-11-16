Лера Кудрявцева ищет водителя для своей пятилетней дочки

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она признается, что съемки отнимают у нее много времени. Ведущая шоу «Секрет на миллион» растит дочку Марию. Минувшим летом ей исполнилось пять лет.
Однако из-за загруженно графика блондинка не всегда успевает забирать ее из садика и возить на кружки. В последнее время эту роль зачастую выполняет муж телеведущей Игорь Макаров. Также недавно звезда призналась, что у нее есть две помощницы, которые всегда смотрят за ее наследницей и окружают ее заботой. Этого ей показалось мало.
16 ноября Лера дала объявление в соцсетях. Она сообщила, что ищет водителя для своей дочки. Телеведущая отметила, что приступить к работе нужно с 1 декабря. Также она готова платить хорошую зарплату.
«Ребята, ищу водителя! Для ребенка. Возить в садик и забирать, следить за машиной, выполнять некоторые поручения. Важен водительский стаж и знание Москвы. Справка о здоровье. Зарплата - 70 тысяч рублей. С 1 декабря», — написала Кудрявцева.
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Примечательно, что ранее она рассказала, что для няни устраивала кастинг. Тогда Лера подчеркнула, что ни за что бы не взяла человека с Рублевки работать в ее доме. Она подчеркнула, что такие люди привыкли к особым условиям, а ей надо, чтобы человек был добрым и заботился о ее наследнице.