Лера Кудрявцева ищет водителя для своей пятилетней дочки

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она признается, что съемки отнимают у нее много времени. Ведущая шоу «Секрет на миллион» растит дочку Марию. Минувшим летом ей исполнилось пять лет.

Однако из-за загруженно графика блондинка не всегда успевает забирать ее из садика и возить на кружки. В последнее время эту роль зачастую выполняет муж телеведущей Игорь Макаров. Также недавно звезда призналась, что у нее есть две помощницы, которые всегда смотрят за ее наследницей и окружают ее заботой. Этого ей показалось мало.