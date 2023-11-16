Дайнеко призналась, что после суда стала получать алименты от бывшего мужа

Виктория Дайнеко рассказала, что наконец-то стала получать алименты на свою 8-летнюю дочку от бывшего мужа Дмитрия Клеймана.

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Звезде пришлось для этого обращаться в суд, поскольку без участия правоохранителей барабанщик деньги дочери не перечислял.

Дайнеко считает, что алименты – дело принципиальное. И даже призвала женщин, которые столкнулись с подобной проблемой, не мириться с ней, а также смело писать заявление на взыскание выплат в органы.

Виктория убеждена, что материальную ответственность обязаны нести оба родителя.

«Деньги ведь принадлежат не мамам, а детям! Если у ребенка в свидетельстве рождения указан папа, то почему бы не отвечать за эту графу? Теперь Дима платит алименты», — сказала певица в эфире RU.TV.

Дайнеко высказала сожаление, что публичные личности иногда подают неправильный пример публике, и ведут себя несправедливо по отношению к собственным детям.