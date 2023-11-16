Сергей Шнуров назвал слухами информацию о своем переезде в Германию

Однако теперь Сергей вышел на связь с прессой и опроверг информацию о своем переезде. Более того, он уточнил, что не намерен покидать свою родину.

«Я никуда (из России. — Прим. ред.) не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», – сказал певец агентству ТАСС.

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Напомним, что в 2018 году артист женился в четвертый раз на дочке миллиардера, Ольге. С тех пор он предпочитает утаивать от всех личную жизнь. Летом 2021 году у него родился сын. А спустя год Шнуров стал отцом в четвертый раз. От первого брака у него есть дочка Серафима, а от второго — сын Аполлон. Певец поддерживает с ними общение.