Сергей Шнуров назвал слухами информацию о своем переезде в Германию

Сергей Шнуров много лет выступает на сцене. По оценкам журнала Forbes в 2019 году певец заработал около 15 миллионов рублей. И с тех пор доходы артиста не падают. В последнее время он редко появляется на публике.
Многие поклонники потеряли лидера группы «Ленинград». А накануне мать бывшей помощницы семьи Шнуровых, Валентина Кулигина, рассказал, что он купил жилье в Германии и уже перевез туда вещи, а также своих двух кошек. После этого появились слухи, что артист тайно уехал из России.
Однако теперь Сергей вышел на связь с прессой и опроверг информацию о своем переезде. Более того, он уточнил, что не намерен покидать свою родину.
«Я никуда (из России. — Прим. ред.) не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», – сказал певец агентству ТАСС.
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Напомним, что в 2018 году артист женился в четвертый раз на дочке миллиардера, Ольге. С тех пор он предпочитает утаивать от всех личную жизнь. Летом 2021 году у него родился сын. А спустя год Шнуров стал отцом в четвертый раз. От первого брака у него есть дочка Серафима, а от второго — сын Аполлон. Певец поддерживает с ними общение.