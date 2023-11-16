Бородина о Моргенштерне*: «Снова дать интервью Собчак и лишиться всего»

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на информацию о том, что после интервью, которое рэпер Моргенштерн* дал журналистке Ксении Собчак, у него появились проблемы с концертами в Дубае.

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В беседе с Собчак артист сообщил, что в Объединенных Арабских Эмиратах много запретов, но ему их удается обойти довольно легко.

Сразу после выхода интервью было отменено выступление рэпера в клубе Billionaire. Организаторам позвонили из службы безопасности Дубая и отменили концерт за несколько часов до его начала.

Сообщалось, что власти ОАЭ включили артиста в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушений местных законов. Однако ему можно выступать на частных мероприятиях в этой стране.

Бородина раскритиковала Моргенштерна* за то, что он в очередной раз решил пооткровенничать с Ксенией Собчак.

«Когда жизнь ничему не учит. Снова дать интервью Собчак и лишиться всего», — написала Ксения в соцсетях.

Ранее рэпер покинул Россию после скандального интервью журналистке. В нем он, в частности, негативно высказался о празднованиях Дня Победы. Следственный комитет организовал проверку деятельности музыканта. Испугавшись возможного уголовного преследования, он уехал в Дубай.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.