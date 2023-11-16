Игорь Ливанов признался, что намерен сказать младшим сыновьям о смерти их брата и сестры в следующем году

Найти силы, чтобы жить дальше он смог благодаря работе. А также артист встретил Ирину, с которой вступил в брак. У них родился сын Андрей. Ливанов его оберегал, считая самым дорогим в жизни. Но в 25 лет Андрей скоропостижно скончался. Он неудачно поскользнулся в ванной и получил траву. Врачи установили, что причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность. Тогда Ирина уже развелась с Ливановым и стала жить с Сергеем Безруковым.

В беседе с Корчевниковым артист признался, что часто вспоминает своих погибших детей и первую супругу. В его доме стоят фото, на которых запечатлены Татьяна и Ольга. Он даже с ними разговаривает.

«Они в моем сердце, они живые и вместе со мной», — признался актер.

Примечательно, что Игорь Евгеньевич еще не рассказал о трагедии своим младшим детям. Его третьей женой стала юрист по имени Ольга. Она родила сына Тимофея в 2007 году и второго наследника Илью в 2015. Народный артист считает, что они еще маленькие и просто пока не смогут понять, что случилось. Но он намерен им обо всем рассказать.

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«Придет время, может быть следующим летом, я сяду в машину и отвезу их туда, где захоронены Оля и Таня, и расскажу все. Когда слишком рано, это неправильно. Человек должен понять», — рассказал он.

Так случилось, что восьмилетний сын звезды стал его спрашивать о смерти. И недавно актер понял, что мальчик часто говорит о кладбище. Ливанов вспомнил, что его старший сын Андрей умер, когда третья жена Ольга как раз была беременна первенцем. Теперь он подозревает, что она так сильно переживала, что ее волнение и боль могли передаться Илье. Теперь артист пытается наслаждаться тем, что имеет.