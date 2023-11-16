Виктория Боня: «Я не хочу, чтобы дочь жила в России»

Виктория Боня рассказала Алене Жигаловой, что ее дочь Анджелина уже подрастает и пора ей найти постоянное место жительства. Пока же дочь живет либо с отцом в Монако, либо в России с мамой.

«А она не хочет в России остаться?» - спросила Жигалова. «Очень хочет, но я не хочу! Тут такая серость, такой холод… Мы можем себе позволить жить в солнечной стране», - заверила Боня.

Уже два года Виктория встречается с бизнесменом из Дубая Русланом, который занимается криптовалютой. Боня допускает, что они с дочкой переедут в Арабские Эмираты.

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