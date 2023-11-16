За 3 месяца Инстасамка заработала штрафов от ГИБДД на 60 тысяч рублей

Только в июле хип-хопер Moneyken (Олег Еропкин) подарил поп-исполнительнице Инстасамке (Дарья Зотеева) Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022 года выпуска за 30 миллионов рублей.

Однако автомобиль уже изрядно успел засветиться с нарушениями перед ГИБДД.

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За три месяца эксплуатации автомобилю Инстасамки выписано 29 штрафов на сумму в 60 тысяч рублей.

Чаще всего водитель знаменитости превышал допустимую скорость. Например, гнал 100 километров в час вместо допустимых 60.