Рыбин признался, что они с Сенчуковой обозлились на Пугачеву после ее слов о холопах

Алла Пугачева не дает концертов уже несколько лет. Она решила выйти на пенсию и посвятить свое время семье. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри. В 2022 году она решила переехать в Израиль. Пока артистка занималась детьми, ее муж Максим Галкин* ездил по гастролям.
А недавно пара снова совершила путешествие. Теперь они поселились на вилле Примадонны на Кипре. При этом на пару дней звезда успела приехать в Москву по делам. Появлялась информация, что она записала несколько песен для близких.
Виктор Рыбин в течение многих лет держал связь с народной артисткой СССР. Он был одним из тех, кто выступал на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой». Певец рассказал, что даже смотрел «Евровидение» вместе с Сенчуковой и Примадонной. А потом они с супругой стали больше общаться с Галкиным*.
Лидер группы «Дюна» не стал утаивать, что отъезд пары за границу им с женой не по душе. Однако сильнее всего супругов задели словам Аллы Борисовны о «рабах и холопах». Напомним, что после отъезда певица выложила пост в соцсети, где назвала россиян этими словами. Но недавно она пояснила, что обращалась к хейтерам, которые распространяют о ней лживые слухи.
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем», — заявила она.
А вот Рыбин и Сенчукова затаили обиду на артистку из-за ее высказываний.
«Мы с Наташей расстроились, когда это получилось. Когда Максим* сделал такой поступок — на наш взгляд, это предательство, — а Алле ничего не оставалось, как, конечно, семью поддержать. Но мы все равно это восприняли как предательство. А еще потом и Алла высказалась так некрасиво о нас всех. После этого мы уже обозлились», — пояснил певец.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
При этом Виктор отметил, что Пугачева, возможно, сначала и не собиралась уезжать. Он подозревает, что решение об эмиграции далось ей непросто. Также артист считает, что пара могла уехать из России, чтобы сохранить свою заграничную недвижимость и ценности. По словам Рыбина, Примадонна с мужем уже давно перевела свои основные активы за границу. Не понимает он также того, как теперь ведут себя Валерий Меладзе и Чулпан Хаматова, о чем сказал в программе RTVI «Легенда».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.