Рыбин признался, что они с Сенчуковой обозлились на Пугачеву после ее слов о холопах

Лидер группы «Дюна» не стал утаивать, что отъезд пары за границу им с женой не по душе. Однако сильнее всего супругов задели словам Аллы Борисовны о «рабах и холопах». Напомним, что после отъезда певица выложила пост в соцсети, где назвала россиян этими словами. Но недавно она пояснила, что обращалась к хейтерам, которые распространяют о ней лживые слухи.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем», — заявила она.

А вот Рыбин и Сенчукова затаили обиду на артистку из-за ее высказываний.

«Мы с Наташей расстроились, когда это получилось. Когда Максим* сделал такой поступок — на наш взгляд, это предательство, — а Алле ничего не оставалось, как, конечно, семью поддержать. Но мы все равно это восприняли как предательство. А еще потом и Алла высказалась так некрасиво о нас всех. После этого мы уже обозлились», — пояснил певец.

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При этом Виктор отметил, что Пугачева, возможно, сначала и не собиралась уезжать. Он подозревает, что решение об эмиграции далось ей непросто. Также артист считает, что пара могла уехать из России, чтобы сохранить свою заграничную недвижимость и ценности. По словам Рыбина, Примадонна с мужем уже давно перевела свои основные активы за границу. Не понимает он также того, как теперь ведут себя Валерий Меладзе и Чулпан Хаматова, о чем сказал в программе RTVI «Легенда».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.