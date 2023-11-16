Валерий Меладзе задолжал российской налоговой 275 тысяч рублей

Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 275 тысяч рублей. Артист не делал отчисления в казну как бизнесмен, входя в число учредителей ООО «Винтаж».

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Данная организация арендует торговый центр в Восточном Бирюлеве столицы. В прошлом году ООО заработало 15,7 миллиона рублей.

Известно, что творческую деятельность на территории РФ Валерий Меладзе в стране прекратил. В настоящий момент от дает концерты в Германии. Ранее выступал в Арабских Эмиратах.

За один концерт Валерий Меладзе берет около 12 миллионов рублей, или 120 тысяч евро. Артист, согласно райдеру, также требует для своего передвижения по городу в период выступления Mercedes-Benz W222, а своему музыкальному коллективу и менеджерам — автобус на 25 мест.

Источник: lenta.ru, SHOT.