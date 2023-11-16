Переехавший из Испании в США актер Панин похвастался, что нашел хорошего косметолога

Актер Алексей Панин, в очередной раз сменивший место жительства, рассказал, что смог найти хорошего косметолога.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В октябре он сообщил, что получил американский паспорт. Сейчас Панин и его дочь Анна находятся в Соединенных Штатах, куда переехали из Испании. В этой европейской стране они жили с 2020 года.

Как оказалось, Алексей тщательно следит за своим внешним видом. В соцсетях он опубликовал фото, на котором представил своего косметолога по имени Анна. На снимке видно, что на лицо артиста нанесена отшелушивающая маска.

«Я очень переживал, уезжая из Испании, что не найду хорошего косметолога. Ура! Нашел! Аня замечательная!» — поделился эмоциями актер.