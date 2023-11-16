Виктория Боня: «Руслан мне сразу сказал, что женат, какой хам»

Виктория Боня уже два года встречается с бизнесменом из Дубая Русланом, о котором стало известно только на днях. Модель вывела молодого человека в свет, который моложе ее на 13 лет.

Познакомились они в Арабских Эмиратах, куда Боня полетела отдыхать вместе со своей дочкой Анджелиной.

«У нас была встреча с Камиллом Гаджиевым, обсуждали общие дела. И он был со своим другом Русланом. Мы разговариваем, а Руслан на меня так пристально смотрит. И сразу заявляет: «Я женат!». Я еще подумала, ну какой хам, как будто я тебя рассматриваю вообще», - рассказала Боня в разговоре с Аленой Жигаловой.

Через какое-то время они снова встретились в Дубае, узнали друг друга, просто пообщались.

И уже через четыре месяца, по словам Бони, они снова увиделись с Камиллом и Русланом в Москве. И тогда все завертелось, он проводил ее до дома.

«Но я сразу сказала, что с женатыми мужчинами никаких дел не имею, но телефонами обменялись», - добавила Боня.

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