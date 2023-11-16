Боня призналась, сколько стоила ее пластическая операция в США

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня наделала много шума после того, как сделала дорогостоящую операцию у известного в США хирурга. Модель раскритиковали за то, что ей не идет новый внешний вид. Да и деньги, видимо, ей кто-то дал на процедуру.

Сама Боня устала оправдываться, что средства заработала, и никаких скидок в клинике ей не делали, бартера не было.

«Сама операция стоила 150 тысяч долларов. Сами импланты дополнительно обошлись около пяти тысяч, плюс кислород 812 и плюс сама операционная - 10 тысяч долларов», - рассказала Боня Алене Жигаловой.

Виктория заявила, что все деньги сняли с личного счета, никто ей не помогал.

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