Ирина Шейк попыталась возобновить отношения с Томом Брэди после свиданий с Брэдли Купером

В октябре пара рассталась. Шейк не стала устраивать никаких скандалов. Знакомые модели отмечали, что их отношения просто себя исчерпали. Но спустя время инсайдеры рассказали, что спортсмен был недоволен тем, что его втянули в любовный треугольник с манекенщицей и отцом ее дочери. Более того, свидания Ирины с Брэди заставили голливудского актера ревновать. Тогда российская звезда захотела поиграть с мужчинами и сделать их соперниками, но ее план рухнул. Ирина осталась одна.

После того, как она слетала с бывшим возлюбленным и наследницей в Венецию, Том не захотел вмешиваться в отношения молодых родителей, а затем также отступил и Брэдли. Он стал гулять в компании другой звезды подиумов — Джиджи Хадид.

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Однако Шейк захотела исправить свою ошибку. По словам инсайдеров, бывший «ангел» Victoria’s Secret посетила 7 ноября в квартиру спортсмена, чтобы возобновить с ним отношения. Они также были вместе замечены на торжестве друзей.