Ирина Шейк попыталась возобновить отношения с Томом Брэди после свиданий с Брэдли Купером

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру в индустрии моды. Она стала знаменита на весь мир. Долгое время топ-модель была в отношениях с Брэдли Купером. Она даже родила от него дочку Лею. Однако в 2019 году они расстались.
И сначала российская красавица заверяла, что не пускает бывший мужчин в свою жизнь. При этом она продолжала вместе с актером воспитывать наследницу. А в этом году ее не раз видели с Купером на отдыхе. При этом она также четыре месяца крутила роман с бывшим мужем Жизель Бюндхен — Томом Брэди.
В октябре пара рассталась. Шейк не стала устраивать никаких скандалов. Знакомые модели отмечали, что их отношения просто себя исчерпали. Но спустя время инсайдеры рассказали, что спортсмен был недоволен тем, что его втянули в любовный треугольник с манекенщицей и отцом ее дочери. Более того, свидания Ирины с Брэди заставили голливудского актера ревновать. Тогда российская звезда захотела поиграть с мужчинами и сделать их соперниками, но ее план рухнул. Ирина осталась одна.
После того, как она слетала с бывшим возлюбленным и наследницей в Венецию, Том не захотел вмешиваться в отношения молодых родителей, а затем также отступил и Брэдли. Он стал гулять в компании другой звезды подиумов — Джиджи Хадид.
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Однако Шейк захотела исправить свою ошибку. По словам инсайдеров, бывший «ангел» Victoria’s Secret посетила 7 ноября в квартиру спортсмена, чтобы возобновить с ним отношения. Они также были вместе замечены на торжестве друзей.
«Ирина попыталась заставить Тома и Брэдли играть друг против друга, и в итоге проиграла им обоим. На свадьбе было полно звезд, но Ирина направилась прямиком к Тому. Она сделала первый шаг и практически соблазнила его! Ирина пытается вернуться в жизнь Тома, но, возможно, время истекло», — поделились знакомые звезды в бседе с RadarOnline.