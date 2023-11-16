Хворостян рассказал про главную «постанову» «Фабрики-6»

Известный артист Алексей Хворостян стал популярным после того, как принял участие в проекте Первого канала «Фабрика звезд-6».

Однако в шоу все сложилось не самым лучшим образом для певца. Ему пришлось покинуть программу по независящей от него причине. А зрителям все подали по-другому.

«За две недели до моего ухода у меня состоялся разговор с продюсером шоу Виктором Дробышем. Я его очень попросил, чтобы я не оказался в положении, чтобы мне не пришлось выбирать в номинациях между девушками. Затем я повредил ногу.

И когда мы приехали в «Останкино», Дробыш сказал - сегодня номинация, выбирай. Но если ты уйдешь сам, то пообещай, что сделаешь операцию», - рассказал Хворостян Яне Чуриковой.

В итоге случилось следующее: на «Фабрике» в номинацию попала Согдиана и Алексей заявил, что готов уйти вместо нее. А на самом деле ему надо было срочно лечить ногу, чем он и занялся. Но этот момент остался за кадром.

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