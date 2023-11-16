Клава Кока подарила Александру Поверину в честь их отношений массажер

Пять месяцев назад Клава Кока на реалити-шоу «Сердце Клавы» телеканала «Пятница!» встретила свою любовь – Александра Поверина.

Звезда призналась, что не сразу выбрала его среди нескольких претендентов. Помогла ей поставить точку в романтическом проекте родная сестра, которая поддерживала и наставляла певицу в сложный для нее момент. Именно она настояла на кандидатуре Поверина. И Клава Кока ни разу не пожалела.

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Первое время певица скрывала свой роман с Александром, но, когда завершился показ шоу на ТВ, пара вышла из тени.

Соцсети Клавы Коки наполнились счастливыми фотографиями и постами, в которых артистка не скрывает, что искренне влюблена в своего бойфренда. Мало того, Клава не скрыла, что всерьез задумывается о свадьбе и детях. Правда в ближайшее время менять карьеру на личную жизнь она не готова.

Тем не менее, на определенные жертвы Клава Кока все-таки идет. Недавно в честь пяти месяцев отношений она отменила съемки и отправилась в магазин за подарком любимому. Звезда решила сделать Александру полезный сюрприз и приобрела массажер для тела.

«О, его любимый цвет — зеленый. Надо брать! И себе потом тоже, чтобы во время концертов делать массаж», — сказала Клава Кока, покупая прибор.

Артистка тут же испытала его на себе, придя в восторг. Она даже шутливо заявила, что в свой райдер теперь впишет личного массажиста.