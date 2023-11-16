Старшая дочь рэпера Джигана решила стать певицей и запишет первый трек

Старшая дочь российского рэп-исполнителя Джигана решила пойти по стопам отца и стать певицей.

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Первый трек 12-летняя Ариэла запишет в ближайшие дни. Также будет выпущен клип на ее песню.

Радостной новостью в соцсетях поделилась мать девочки, блогер Оксана Самойлова. Она опубликовала фотографию Ариэлы, которая стоит около микрофона в звукозаписывающей студии.

Супруга рэпера рассказала, что они были с дочкой на репетиции, и отметила, что теперь у нее прибавится работы, так как придется заниматься менеджментом артистической деятельности восходящей звезды.

«В декабре выпустим первый хиток», — написала Самойлова.

Звездные супруги воспитывают четверых детей, трех дочерей и сына, регулярно делясь подробностями своей личной жизни и публикуя новые снимки в социальных сетях.