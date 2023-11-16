Алексей Хворостян признался, что попал на «Фабрику звезд» за деньги

Звезда «Фабрики звезд» Алексей Хворостян рассказал в интервью Яне Чуриковой, что на популярный проект Первого канала попал за деньги. Артист рассказал, как все было.

«Да, я действиетльно попал за деньги. Это была зима, «Останкино». Очередь огромная. Я понимаю, что я не выстою, и мы решили пойти другим путем. Я подхожу к сотруднику, который стоял на центральном входе и отдал ему последние из своего кармана 50 долларов одной бумажкой.