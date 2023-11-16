Бывший муж Ирины Безруковой Игорь Ливанов рассказал о погибшем сыне Андрее

Андрея не стало в возрасте 25 лет, ему резко стало плохо, когда он находился один дома.

Сейчас у Ливанова подрастают два сына от третьей жены - Тимофей и Илья. Мальчики учатся в школе, увлекаются борьбой и рисованием.

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