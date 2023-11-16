Бывший муж Ирины Безруковой Игорь Ливанов рассказал о погибшем сыне Андрее

Бывший муж Ирины Безруковой Игорь Ливанов прокомментировал смерть их общего сына Андрея. По его словам, потерять близкого человека - самое страшное в жизни.
«Время не лечит, это все неправда. Он навсегда останется в моем сердце, навсегда», - заявил он в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».
Андрея не стало в возрасте 25 лет, ему резко стало плохо, когда он находился один дома.
Сейчас у Ливанова подрастают два сына от третьей жены - Тимофей и Илья. Мальчики учатся в школе, увлекаются борьбой и рисованием.
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