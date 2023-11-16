Чиковани заявила, что Пирцхалава конфликтовал с ней в «Последнем герое» из-за скрытой влюбленности

Виолетта Чиковани не скрыла, что ей неприятно отношение Ираклия Пирцхалавы, которое он выказал ей сразу на двух телешоу.

Вначале артист не скрывал своего пренебрежения по отношению к блогеру на проекте ТНТ «Новые звезды в Африке», а потом и в программе «ТВ-3» «Последний герой. Остаться семьей».