Чиковани заявила, что Пирцхалава конфликтовал с ней в «Последнем герое» из-за скрытой влюбленности

Виолетта Чиковани не скрыла, что ей неприятно отношение Ираклия Пирцхалавы, которое он выказал ей сразу на двух телешоу.
Вначале артист не скрывал своего пренебрежения по отношению к блогеру на проекте ТНТ «Новые звезды в Африке», а потом и в программе «ТВ-3» «Последний герой. Остаться семьей».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
В обоих проектах Пирцхалава постоянно делал замечания в адрес Чиковани по поводу ее внешности. Певцу она казалась неестественной. Кроме того, Ираклий недовольно высказывался о том, что представительница грузинской фамилии слишком выпячивает свои прелести.
«Мне до конца кажется, что Ираклий в меня влюблен», - так увидела причину излишнего внимания Пирцхалавы к ней Чиковани.