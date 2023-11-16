Режиссер сериала «Раневская» Петрунь назвал свои рабочие отношения с Цигаль-Полищук сложными

Российский режиссер Дмитрий Петрунь является учеником Олега Табакова. Он долго строил карьеру театрального актера, а потом стал снимать фильмы. Именно он стал режиссером таких сериалов, как: «Раневская» и «Екатерина. Фавориты». И, конечно, ему приходится общаться со многими актрисами.

В новом интервью он признался, что не всегда творческие союзы оказываются простыми. Ему довелось поработать с Мариэттой Цигаль-Полищук, дочкой Любови Полищук. И им было вместе не совсем комфортно сначала, но это помогло ей раскрыться в роли Раневской.