Режиссер сериала «Раневская» Петрунь назвал свои рабочие отношения с Цигаль-Полищук сложными

Российский режиссер Дмитрий Петрунь является учеником Олега Табакова. Он долго строил карьеру театрального актера, а потом стал снимать фильмы. Именно он стал режиссером таких сериалов, как: «Раневская» и «Екатерина. Фавориты». И, конечно, ему приходится общаться со многими актрисами.
В новом интервью он признался, что не всегда творческие союзы оказываются простыми. Ему довелось поработать с Мариэттой Цигаль-Полищук, дочкой Любови Полищук. И им было вместе не совсем комфортно сначала, но это помогло ей раскрыться в роли Раневской.
По словам артиста, его рабочие отношения с Цигаль-Полищук он может назвать сложным.
«Я был излишне строг и придирчив. Но, возможно, это было одно из обстоятельств, которое помогло Мариэтте создать образ Фаины Георгиевны Раневской», — признался Петрунь.
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А вот с Мариной Александровой, которая сыграла главную роль в сериале «Екатерина», у него напротив отношения были прекрасными. Он напомнил, что еще раньше также снял сериал «Операция "Валькирия"». Уже тогда ему довелось поработать с Александровой. Режиссер был крайне доволен ее работой, пишет «Мослента».