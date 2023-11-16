Режиссер Вайсберг обвинил партнера Деревянко по криптобизнесу в мошенничестве

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Режиссер Марюс Вайсберг рассказал, что Малузян в прошлом году взял у него 100 тысяч долларов под 7% годовых, но так и не вернул ни деньги, ни проценты.

Средства, как утверждает режиссер, были переданы лично в руки в ТЦ «Афимолл сити» под расписку.

Ранее в мошенничестве криптоинвестора обвинил актер Артем Ткаченко. Он заявил, что отдал Григорию Малузяну почти 200 тысяч долларов и 6 миллионов рублей.

Самого Деревянко также обвиняют в криптомошенничестве. Если будет заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы. 28-летний москвич пожаловался в полицию, что прогорел, вложив больше миллиона рублей в криптобизнес актера.

При этом Павел Деревянко и Григорий Малузян сейчас судятся между собой, обвиняя друг друга в мошенничестве. Их совместная компания «Бии соул» терпит убытки и скоро будет объявлена банкротом, сообщает телеграм-канал Mash.