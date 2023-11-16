Кейт Миддлтон рассказала, что играет в регби с принцессой Шарлоттой в своем саду

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Уильямом. Пара растит троих детей: 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи. Супруги берут наследников с собой на важные праздник и семейные мероприятия.
Зачастую их можно увидеть на теннисных и футбольных играх. На стадионе в Лондоне есть королевская ложа для монарших особ. Как оказалось, дочка Кэтрин переняла мамину страсть к спорту.
Обычно Миддлтон во всем соревнуется с мужем. Они ведут активный образ жизни. Не раз супруги соревновались в разных видах спорта — от плавания под парусом до спиннинга. И принцесса Уэльская даже если появляется на каблуках ни уступает своему супругу. И принцесса Шарлотта унаследовала стремление к победам. Как и мама девочка стала большой поклонницей регби. Она занимается этим видом спорта и уже демонстрирует успехи.
Отметим, что Кейт не так давно стала покровительницей Футбольной лиги регби и Английского футбольного союза регби. Раньше эти должности принадлежали принцу Гарри, но после того как он покинул страну и отказался от своих обязанностей, они перешли к Миддлтон. В начале октября она успела принять участие в тренировке по регби на инвалидных колясках в рамках недели инклюзивного регби. Тогда она удивила тренерами своими способностями.
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Теперь и Шарлотта проявляет свой талант. Летом Кейт побывала мероприятие в регбийном клубе Мейденхед, где сыграла в регбийном матче по нетболу. Президент Футбольного союза регби Найджела Джиллингема поделилась, что ей рассказала в беседе жена принца Уильяма.
«Кейт рассказывала мне, что регулярно играет в регби со своими детьми в саду за домом. Очевидно, принцесса Шарлотта очень похожа на нее, и также очень конкурентоспособна», — пояснила Найджела изданию Mirror.
Напомним, что дети королевской пары посещают частную школу «Ламбрук». У учеников этого заведения есть разные секции, в том числе они могут заниматься разными видами спорта. Так старший сын Миддлтон принц Джордж играет за школьную команду по футболу.