Прилучный и Брутян сыграли в одном спектакле «Взрослые игры»

Павел Прилучный и Зепюр Брутян теперь вновь связаны не только узами брака, но и трудовыми отношениями.
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Супруги вышли на сцену с антрепризным спектаклем «Взрослые игры» после окончания декретного отпуска Брутян. Звезды изображали перед зрителями влюбленных, страстно целуясь и обнимаясь на публике.
Отметим, что во время отпуска Зепюр Брутян партнершей Павла Прилучного была Елизавета Мартинес Карденас, которой тоже приходилось изображать любовные отношения с «мажором».
Не исключено, что Мартинес Карденас не в последний раз заменяла Брутян. Ведь жена Прилучного не скрывает, что не прочь после рождения Микаэля родить второго малыша.
Источник: 7days.ru