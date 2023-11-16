Солист группы «ТОКИО» отрекся от российской дочери

Ярослав Малый в клипе «Нежность»

Музыкант бросил мать своего ребенка беременной.

Известный музыкант, солист группы «ТОКИО» Ярослав Малый отрекся от своей российской дочери. Его бывшая возлюбленная Наталья воспитывает девочку Мишель вот уже 11 лет в полном одиночестве. Он бросил ее беременной, на восьмом месяце.

«Мишель было восемь лет, когда он видел ее в последний раз. Он просто захлопнул двери и ушел к другой женщине Рахель Ора, которая накрутила его и настроила против нас», - рассказала Наталья в программе «МАЛАХОВ».

Наталья уверена, что Рахель как будто подменила ее бывшего мужа. Она погрузила его в духовные практики, артист изменился до неузнаваемости.

Алименты Ярослав, соответственно, не платит.

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