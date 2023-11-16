Солист группы «ТОКИО» отрекся от российской дочери

Известный музыкант, солист группы «ТОКИО» Ярослав Малый отрекся от своей российской дочери. Его бывшая возлюбленная Наталья воспитывает девочку Мишель вот уже 11 лет в полном одиночестве. Он бросил ее беременной, на восьмом месяце.

«Мишель было восемь лет, когда он видел ее в последний раз. Он просто захлопнул двери и ушел к другой женщине Рахель Ора, которая накрутила его и настроила против нас», - рассказала Наталья в программе «МАЛАХОВ».