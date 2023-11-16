Костюшкин рассказал, что нога его старшего сына после операции зажила

Стас Костюшкин успокоил своих поклонников, переживающих за состояние его сына Мартина. 20-летний юноша недавно сломал ногу и пережил операцию.

По заверениям звезды, раны быстро заросли, и наследник себя чувствует хорошо, сообщает Teleprogramma.pro.

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«Заживает все, как на собаках – на этих детях. Уже ходит, бегает, играет в баскетбол. Все было хорошо через две недели, это на нас, взрослых, заживает месяцами», - рассказал Костюшкин.

Мартин – старший наследник Стаса Костюшкина. Всего у знаменитости трое сыновей.