Курникова вышла в свет, чтобы поддержать выступающего с концертным туром Иглесиаса

42-летняя Анна Курникова редко появляется на публике. Бывшая теннисистка посвятила себя семье.

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Вместе с супругом, испанским певцом Энрике Иглесиасом, она воспитывает троих детей: дочерей Люси и Машу, а также сына Николаса. Артист периодически делится в своих соцсетях фотографиями наследников.

Курникова приехала в Майами, чтобы поддержать мужа во время грандиозного концертного тура «Трилогия». На шоу она появилась вместе с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

После концерта супруги и их друзья сделали групповое фото, которое выложили в соцсетях. На снимке Иглесиас нежно обнимает хрупкую жену-блондинку. Стоит отметить, что Анна Курникова, несмотря на рождение троих детей, за эти годы практически не изменилась и выглядит очень молодо.