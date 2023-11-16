Новый жених Виктории Бони шесть лет работал коллектором

Виктория Боня снова счастлива в новых отношениях. Ухажером светской львицы оказался 30-летний бизнесмен Руслан Гасаном, который сам признался, что шесть лет работал коллектором.

«Я ходил и качал с людей деньги. Не горжусь этим опытом, но он есть», - заявил он.

По некоторым данным, Виктория встречается с Русланом уже два года. Родился молодой человек в Якутии, но сейчас проживает в Дубае, где занимается предпринимательской деятельностью. Какой именно - неизвестно.

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