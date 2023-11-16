Боня сообщила, как жена ее молодого возлюбленного мешает разводу

43-летняя Виктория Боня недавно раскрыла, что уже два года встречается с российским бизнесменом Русланом Гасановым, который на 13 лет ее моложе.

Перчинки этой истории придает и тот факт, что молодой возлюбленной экс-участницы телепроекта «Дом-2» оказался женатым.

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Однако Боня считает запись в паспорте Гасанова номинальной, якобы он бы и рад развестись, но только его законная жена постоянно мешает этому процессу.

«У Руслана нет детей, он уже давно не состоит в отношениях с девушкой, которая, к сожалению, в какой-то момент не смогла принять решение достойно разойтись, рвала паспорт и оскорбляла бывшего партнера», - цитирует Боню KP.RU.