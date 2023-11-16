Маргарита Симоньян назвала причину всех несчастий Аллы Пугачевой

Известная журналистка Маргарита Симоньян снова высказалась о личной жизни уехавшей из России Аллы Пугачевой. По ее мнению, причиной всех несчастий Примадонны стал ее муж Максим Галкин* (признан в России иноагентом).

«То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ж собственный ее выбор. Ну кто заставлял?», - заявила она в программе «Ч. Т. Д.».

Симоньян заявила, что у Пугачевой были хорошие мужчины в жизни. И ей жаль, что у нее все так сложилось в итоге.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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