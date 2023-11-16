Пугачева и Галкин* отметили годовщину знакомства, устроив романтическую прогулку на Кипре

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* и детьми Гарри и Лизой в октябре переехали из Израиля на Кипр. Звездная пара приобрела на территории островного государства роскошный дом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

15 ноября супруги отметили годовщину знакомства, их судьбоносная встреча произошла 22 года назад. В 2011 году Примадонна вышла за юмориста замуж. Он стал ее пятым супругом.

Годовщину знакомства Алла Борисовна и Максим Галкин* решили отметить, устроив прогулку по улицам солнечного Лимасола. Звездную чету запечатлели журналисты. Артисты наслаждались живописными видами, крепко держась за руки.

Пугачева надела белую рубашку и светло-голубые джинсы прямого кроя. Ее муж тоже выбрал стиль кэжуал: белую футболку и черные джинсы.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.