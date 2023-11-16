Победительницей конкурса «Краса России» стала жительница Новокузнецка Екатерина Романова

В Сочи состоялся финал конкурса «Краса России», победительницей стала 22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, представлявшая на конкурсе Кемеровскую область. В 2024 году она отправится на конкурс «Мисс Земля» от России.

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Как рассказала KP.RU директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, «Краса России» делает больше упор на театрализованную постановку и шоу, в отличие от «Мисс Россия», где более акцентируют дефиле.

Победить Екатерине во многом помогло ее творческое образование, а также увлечения. В настоящий момент она учится на режиссера в Санкт-Петербурге, снимается в кино, имеет танцевальные навыки.

Екатерина Романова не скрыла, что даже не сомневалась в своей победе, хотя слышала от организаторов критику в свой адрес.