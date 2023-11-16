Агата Муцениеце рассказала, почему ей придется вернуться в Латвию

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что пакует чемоданы и скоро уедет на родину, в Латвию. Это вынужденная поездка, и откладывать ее уже не получится, несмотря на нынешние проблемы с транспортом, а также загруженность по работе.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Дело в том, что она решила оформлять паспорт сыну Тимофею Прилучному. Необходимые документы надо предоставить лично. И поедет она на машине, поскольку этот вариант наиболее подходящий для нее.

«Потому что по-другому сейчас туда не добраться. Это ужасно. Раньше ты сел на самолет и за полтора часа долетел. А сейчас нужно на машине ехать десять часов. И непонятно, что будет на границе. Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком, а там уже сяду на другую машину и доеду до дома. Мне просто надо делать Тимофею паспорт», - рассказала сайту Voice актриса.

Напомним, что Муцениеце родилась в Риге, начала получать высшее образование тоже там, но потом передумала становиться филологом и уехала в Москву поступать в театральный. После этого смогла стать знаменитой актрисой и выйти замуж за Павла Прилучного. Сегодня она уже экс-жена «мажора» и воспитывает двоих детей.