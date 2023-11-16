Крестница Аллы Пугачевой отпраздновала день рождения на 6 млн рублей

Племянница Максима Галкина* и крестница Аллы Пугачевой Алина Галкина с размахом отметила свой день рождения в центре Москвы. Девушке исполнилось 19 лет, она учится в МГИМО и любит быть в центре внимания.

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Именинница устроила вечеринку в ресторане, который ранее принадлежал рэперу Моргенштерну**. Примечательно, что на празднике подавали довольно символичный десерт «Иноагент», которым виновница торжества похвасталась в своем микроблоге.

Как сообщает Телеграм-канал Shot, за тусовку, на которую Алина Галкина созвала друзей, она выложила 6 млн рублей. Когда вечеринка отгремела, девушка не без удовольствия посмаковала новости о себе, не опровергая ничего. Она поблагодарила родителей ща щедрость и возможность так отмечать свои дни рождения.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.