Виктория Боня сообщила, что Филипп Киркоров избегает ее: «Это трусость?»

Экс-звезда «Дома-2» рассказала, что Филипп Киркоров не захотел с ней пересекаться на одном мероприятии. Знаменитости были приглашены на премию «Главные лица» журнала Voice, и Боня собиралась посмотреть в глаза певцу. Но это ей не удалось.

«Его команда прибежала и попросила, чтобы мы не пересекались. Меня это удивляет. Это трусость? Если ты оскорбил человека за спиной, то будь добр, повтори в глаза», - поведала звезда в своем блоге.

Скандал между Боней и Киркоровым тянется с 2022 года. Она заступилась за певицу Наргиз, на которую набросился Киркоров с оскорблениями. Светская львица заявила, что исполнительница – в первую очередь женщина, так нельзя. И Киркорова вмешательство Бони еще больше разозлило. Он поп-короля досталось и ей.

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