Михаил Боярский объяснил, почему отказался от своих долей в бизнесе

Актер Михаил Боярский отошел от дел в бизнесе, передав свои доли в нескольких фирмах. Несколько лет он числился в составе владельцев трех компаний, занимающихся имуществом и недвижимостью, но за последние полгода отдал их. Почему он это сделал, артист объяснил сайту mk.ru.

«Это был бизнес братьев. Возглавлял его Александр Боярский, среди акционеров были Николай Боярский и я – с братьями вместе. Но после ухода из жизни моего старшего брата (Александра) мы решили передать все, что у нас имеется, его супруге – Елене Косцовой», - поведал актер.

Боярский подчеркнул, что ему с братом было важно поддержать вдову. А от бизнеса ему шли незначительные дивиденды, к тому же активного участия он, по собственному признанию, там не принимал.

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В настоящее время Боярского больше беспокоит положение «Зенита», активным фанатом которого он остается долгие годы. Также актер готовится к 90-летию театра им. Ленсовета, в котором играет, и вместе с Алисой Фрейндлих они проведут юбилей на сцене.