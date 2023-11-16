Искандарова после конфликта Кучеры с Шаляпиным на шоу «Новые звезды в Африке» объяснила свое поведение

После того, как в новом выпуске шоу «Новые Звезды в Африке» вспыхнул конфликт между Оскаром Кучерой и Прохором Шаляпиным, телезрители засыпали Евгению Искандарову вопросами. По мнению поклонников проекта, именно она стала виновницей случившегося. Ведь сначала юмористка уговорила Шаляпина переметнуться на сторону ее команды, а потом нарушила данное певцу обещание – не рассказывать никому про договоренность.

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Шаляпин попросил Искандарову не говорить Карине Нигай, что он теперь в другой команде. Но Евгения взяла и рассказала это, естественно, Нигай тут же побежала докладывать об обстановке Оскару Кучере. И вспыхнул скандал.

Искандарова в соцсетях объяснилась, поскольку не справилась со шквалом вопросов и упреков в свой адрес.

«Зачем я рассказала Карине о том, что Прохор перебрался в нашу команду? Ребят, это математика. У нас было 6 голосов. Я пообещала Прохору, что он не пойдет на испытание на вылет. Чтобы сдержать это обещание, пришлось нарушить другое, нам нужен был 7-ой голос. Так как Карина Нигай была единственным неопределившимся игроком, с ней было проще всего договориться. А итоге — план сработал, 7 голосов из 10 наши», - выложила расклад Искандарова.

Эта тактика сработала, в итоге на испытание на вылет отправился Кучера. Напомним, что именно он покинул проект.