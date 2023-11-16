Звездный визажист Сердар Камбаров разошелся с женой

Звездный визажист Сердар Камбаров больше не образцовый семьянин. Мастер разъехался не так давно с женой Анастасией, их решение было обоюдным. Об этом сообщила мать его детей у себя в соцсети.

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Девушке пришлось объясняться после того, как Камбаров вышел в свет в одиночестве. Он побывал на открытии журнала «Москвичка», жены рядом не оказалось, посыпались вопросы. Визажист их проигнорировал, а вот Анастасия решила расставить все по своим местам, чтобы больше не получать подобных вопросов.

«Почему я не была с Камбаровым на открытии журнала? Ну очень просто. Во-первых, мы разъехались и теперь не существуем как семья с начала ноября, это самое главное. А во-вторых, человек сделал свой выбор, я свой. Поэтому можно нас теперь не совмещать как семью, мы живем раздельно», - сообщила экс-супруга Камбарова.

Сердар Камбаров, добавим, - это известный визажист из Уфы, к которому на макияжи летали Ксения Собчак, Виктория Боня, Алена Шишкова и другие светские львицы. Несколько лет назад он переехал в Москву, открыл собственную студию. В браке с Анастасией у него родилось двое детей – сын Давид и дочь Амелия.