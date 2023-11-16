Чулпан Хаматова вышла на сцену в Латвии с разбитым носом

Звезда театра и кино Чулпан Хаматова после эмиграции в Латвию вынуждена соглашаться на любые роли. Сегодня она служит в Новом Рижском театре, где ей обеспечил место давний товарищ Алвис Херманис. Правда, с условием, что она выучит латышский язык.

Хаматова пошла на все, лишь бы угодить своим благодетелям. И даже вышла на сцену, размазывая кровавые сопли по лицу, сообщает «Комсомольская правда». По сюжету, ее героине разбили нос, и теперь она рыдает перед залом. Такой получилась ее героины в спектакле, поставленном по мотивам фильма «Страна глухих».

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Кстати, именно этот фильм Валерия Тодоровского в 1998 году принес Хаматовой широкую известность. Теперь ту самую девушку Риту актриса играет на латышском, развлекая местную публику.