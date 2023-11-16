Экс-участник «Би-2» и «Дюны» Николай Плявин найден мертвым в Москве

Найден мертвым в съемной московской квартире музыкант Николай Плявин. Окровавленное тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает «Пятый канал». Ему было 64 года.

Плявин известен тем, что в разные годы он играл на ударных в «Би-2» и группе «Дюна». Артист не стремился к особой публичности, поэтому о нем известно не много. Так, он имел профессиональное образование, играл в основном в рок-группах, сотрудничал со многими знаменитыми исполнителями, например, Евгением Осиным и Виктором Зинчуком.

Ранее из жизни ушел один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Гитаристу, который имел прозвище «Шатл», было всего 63 года.