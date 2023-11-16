Валерий Гергиев возглавит Большой театр

Художественный руководитель и директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев совсем скоро возглавит Большой театр. Он сменит на посту нынешнего руководителя – Владимира Урина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Тему об объединении двух главных театров страны поднимал еще Владимир Путин в 2022 году на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусств. Президент предложил руководителю Мариинку подумать над созданием общей дирекции Мариинки и Большого.

«Известия» подчеркивают, что тогда Гергиев отказался от предложения, но теперь согласился возглавить два театра. Речь может идти именно об объединении Мариинского и Большого.