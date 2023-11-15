Кира Прошутинская заявила, что в юности Алла Пугачева считалась неформатом для телевидения из-за нарядов

По словам Прошутинской, певица в школе общалась со старшими ребятами. У них был дружный коллектив. Они занимались творчеством. И хоть Алла Борисовна после школы стала учится в училище им. Ипполитова-Иванова, она выступала с ансамблем на журфаке МГУ по просьбе подруги. Телеведущая похвасталась, что они часто побеждали на конкурсах.

Позже Кира Александровна стала помогать Пугачевой попасть на телевидение. Сначала она стала вести передачу для подростков «Клуб искателей», а их общий школьный друг Виктор Пармухин позвал Аллу выступить на этом проекте. Там состоялся дебют Примадонны с песней «Ассоль». Но потом артистке никак не удавалось прибиться в эфир снова. Оказалось, что звезда была неформатом для ТВ из-за своих нарядов.

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«Я все время старалась ей помогать с эфиром, а ее все время задвигали... Но иногда получалось. При том что она была «не формат» для телевидения того времени. То юбка короткая, то гольфы белые… Цеплялись по каждому поводу. И этот Сопот для нее был… Я помню, перед ее поездкой мы сидели внизу, пили кофе в «Останкино», и она говорит: "Мне мама сказала, ну, если и в этот раз ничего, значит, будешь преподавать, останешься в своей профессии. Хватит!"», – отметила телеведущая в беседе с «МК».

А потом Алла Борисовна все же выступила с песней «Арлекино». По словам Прошутинской, с того момента начался звездный час Пугачевой. К слову, теперь и в 74 года певица носит короткие платья и юбки, не боясь никакой критики.