Боня призналась, что бракоразводный процесс ее возлюбленного с бывшей женой затянулся

Они пришли на светскую вечеринку. Боня представила всем своего 30-летнего бойфренда Руслана Гасанова. Он является уроженцем Якутии. Уже давно он занимается свои бизнесом. Ранее телеведущая хвасталась, что он готовится открыть несколько современных пространств в Дубае.

Она позже решила поблагодарить избранника за то, что он решился с ней появится на публике, хоть и дискомфортно себя чувствует, когда находится в центре внимания. Виктория назвала его самым лучшим и сказала спасибо за поддержку.

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Также ей захотелось прокомментировать слухи о своем возлюбленном. Она заверила, что у него нет детей. А еще Боня призналась, что его развод затянулся по вине его бывшей пассии.