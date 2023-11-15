Боня призналась, что бракоразводный процесс ее возлюбленного с бывшей женой затянулся

Виктория Боня прославилась, когда была еще совсем молодой. Она участвовала в шоу «Дом-2», где должна была построить любовь. Однако именно в личной жизни светской львице не везло. Она построила карьеру телеведущей, стала жить в Монако и родила дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Но с ирландским предпринимателем звезда так и не сыграла свадьбу.
У нее были яркие романы, но они не длились долго. А в этом году Боня призналась, что строит отношения с мужчиной по имени Руслан. Накануне она впервые вышла с ним в свет.
Они пришли на светскую вечеринку. Боня представила всем своего 30-летнего бойфренда Руслана Гасанова. Он является уроженцем Якутии. Уже давно он занимается свои бизнесом. Ранее телеведущая хвасталась, что он готовится открыть несколько современных пространств в Дубае.
Она позже решила поблагодарить избранника за то, что он решился с ней появится на публике, хоть и дискомфортно себя чувствует, когда находится в центре внимания. Виктория назвала его самым лучшим и сказала спасибо за поддержку.
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Также ей захотелось прокомментировать слухи о своем возлюбленном. Она заверила, что у него нет детей. А еще Боня призналась, что его развод затянулся по вине его бывшей пассии.
«У Руслана нет детей, и он уже давно не состоит в отношениях с бывшей девушкой, которая, к сожалению, в какой-то момент не смогла принять достойно решение разойтись, рвала паспорт и оскорбляла своего бывшего партнера из-за принятого решения.
Именно эти обстоятельства затянули бракоразводную волокиту, которая должна была состояться давным-давно», — высказалась звезда.