Бородина заявила, что в шоу «Последний герой» участники жили без еды и привычных удобств

По словам знаменитости, она не хотела уезжать из дома и оставлять своих дочек Марусю и Теону. Ксения привыкла все контролировать. Но потом она поняла, что ее дети находятся под присмотром. Более того, наследницы приезжали к ней в Таиланд, когда у них были каникулы в школе.

Также телеведущая отметила, что отказывается участвовать в подобных реалити, так как привыкла к удобствам и комфорту. Бородина пояснила, что в «Последнем герое» все происходит по-настоящему, но не все звезды осознают, что попадут в дикие условия, когда соглашаются на участие в проекте.

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«Там все по-настоящему — и у звезд, и у обычных людей действительно нет никаких особых условий, они реально борются за выживание в довольно агрессивной среде. Нет места, где было бы удобно спать, никакого душа, туалета. Самое главное — нет еды. Каждое утро они разводят костер и отправляются на поиски пропитания», — рассказала она.

Ведущая также добавила, что для съемок был выбран тайский остров, который находится далеко от популярных курортов. Это было сделано специально, чтобы рядом не было никакой цивилизации. Таким образом участники шоу погрузились в «условия настоящей робинзонады», пишет 7days.ru.