Певец Савин признался, что находился в любовном треугольнике с Пугачевой и Галкиным*

По словам Савина, юморист увидел в нем соперника и свел их общение до минимума. При этом шоумен никогда не говорил о нем плохо.

«Хотя я вообще не сторонник разрушать отношения. Но так получилось, что я попал в треугольник. Даже в два любовных треугольника. Сплошные треугольники. С Аллой Борисовной и с Максимом* треугольник был один. Другой треугольник возник с Ириной Мироновой и Аллой Борисовной», – сказал певец.

Речь идет про клипмейкера Миронову. Именно Примадонна ее познакомила ее с победителем «Фактор А». Композитор был поражен, так как новая знакомая его захвалила. Он считает, что подруга Пугачевой просто от него фанатела. Они стали вместе трудится над новыми клипами, которые оплачивала Алла Борисовна. А вот бороться за сердце звезды тогда Савин не рискнул.

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«Алле Борисовне с Максимом* было просто выгоднее строить отношения, чем со мной. Он был более распиаренный парень. А я – новичок, ничего из себя не представляющий», – высказался он, пишет aif.ru.

Композитор отметил, что Галкин* имеет большое влияние на жену. Он также рассказал, что на людях Пугачева с супругом ведут себя совсем не так, как дома. По его словам, их отношения более официальные, когда никто за ними не наблюдает, а также они не изображают нежность.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.