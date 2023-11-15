Директор Малого театра Михайлова рассказала, что Соломин продолжает работать из больницы

При этом Тамара Анатольевна все же отметила некоторые улучшения и призналась, что Соломин работает даже из больницы.

«Врачи говорят, он в стабильно тяжелом состоянии. Но левая рука и нога уже действуют. Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать. Я не медик. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Ухудшения нет. И, наверное, лучше, когда Юрий Мефодьевич находится в больнице под наблюдением врачей. Мы с ним постоянно на связи. Он делает распоряжения относительно работы театра», – рассказала Михайлова, пишет KP.ru.

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Напомним, что 10 дней назад Юрию Мефодьевич стало плохо. Он упал, когда находился во дворе своего дома в Москве. Ему вызвал карету скорой помощи водитель. Добавим, что артист в июне этого года отпраздновал 88-й день рождения. За свою долгую карьеру он сыграл около 60 ролей в кино.