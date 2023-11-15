Директор Малого театра Михайлова рассказала, что Соломин продолжает работать из больницы

Юрий Соломин. Фото: Global Look Press

Состояние актера Юрия Соломина остается стабильно тяжелым, но даже после госпитализации он не отходит от своих обязанностей.

Юрий Соломин занимает пост художественного руководителя Государственного академического Малого театра России уже 35 лет. Недавно артист попал в больницу. Он пережил инсульт.  А на днях СМИ сообщили, что у него также развилась двухсторонняя пневмония.

Директор Малого театра Тамара Михайлова ежедневно следит за его состоянием и связывается с врачами. 15 ноября она сообщила, что худрук театра остается в больнице. По ее словам, состояние звезды кино пока не меняется.

При этом Тамара Анатольевна все же отметила некоторые улучшения и призналась, что Соломин работает даже из больницы.

«Врачи говорят, он в стабильно тяжелом состоянии. Но левая рука и нога уже действуют. Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать. Я не медик. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Ухудшения нет.

И, наверное, лучше, когда Юрий Мефодьевич находится в больнице под наблюдением врачей. Мы с ним постоянно на связи. Он делает распоряжения относительно работы театра», – рассказала Михайлова, пишет KP.ru.

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Напомним, что 10 дней назад Юрию Мефодьевич стало плохо. Он упал, когда находился во дворе своего дома в Москве. Ему вызвал карету скорой помощи водитель. Добавим, что артист в июне этого года отпраздновал 88-й день рождения. За свою долгую карьеру он сыграл около 60 ролей в кино.

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