Директор Малого театра Михайлова рассказала, что Соломин продолжает работать из больницы

Юрий Соломин занимает пост художественного руководителя Государственного академического Малого театра России уже 35 лет. Недавно артист попал в больницу. Он пережил инсульт. А на днях СМИ сообщили, что у него также развилась двухсторонняя пневмония.
Директор Малого театра Тамара Михайлова ежедневно следит за его состоянием и связывается с врачами. 15 ноября она сообщила, что худрук театра остается в больнице. По ее словам, состояние звезды кино пока не меняется.
При этом Тамара Анатольевна все же отметила некоторые улучшения и призналась, что Соломин работает даже из больницы.
«Врачи говорят, он в стабильно тяжелом состоянии. Но левая рука и нога уже действуют. Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать. Я не медик. Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Ухудшения нет.
И, наверное, лучше, когда Юрий Мефодьевич находится в больнице под наблюдением врачей. Мы с ним постоянно на связи. Он делает распоряжения относительно работы театра», – рассказала Михайлова, пишет KP.ru.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что 10 дней назад Юрию Мефодьевич стало плохо. Он упал, когда находился во дворе своего дома в Москве. Ему вызвал карету скорой помощи водитель. Добавим, что артист в июне этого года отпраздновал 88-й день рождения. За свою долгую карьеру он сыграл около 60 ролей в кино.