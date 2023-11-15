Сергей Шнуров купил жилье в Германии и перевез туда двух кошек

«Они в Германии купили жилье. Здесь у них только обслуживающий персонал», – поделилась она.

Ее дочь Анастасия Кулигина помогла артистку перевести вещи. Еще в октябре 2022 года она слетала туда и занималась наймом людей, которые приводили дом в порядок и собирали новую мебель. А во время второй поездки Анастасия привезла кое-что из вещей Шнурова. Это были золотые украшения, а также питомцы звезды — две кошки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Там ее задержали, уточнила мать экс-помощницы артиста, пишет KP.ru. Она добавила, что у кошек есть свои домики, в которых животные чувствуют себя по-царски. Мама Анастасии уверена, что у певица есть деньги для переезда. Напомним, что жены Шнурова Ольги папа — уральский бизнесмен миллиардер Валерий Абрамов.

В окружении певца не все уверены, что он покинул страну. Зоя, участница одного из проектов группы «Ленинград», заявила, что Шнуров остался в России, а разговоры про его отъезд в Германию назвала просто слухами.